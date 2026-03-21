VIDEO / Majerov Wolfsburg tone sve niže: Izgubili su od direktnog suparnika u borbi za ostanak u Bundesligi

U 27. kolu njemačke Bundeslige snage su odmjerili VFL Wolfsburg i SV Werder Bremen u direktnom okršaju za ostanak u elitnom rangu. U znatno boljoj formi bili su gosti iz Bremena, a to se na kraju i pokazalo ključnim jer su slavili s 1:0.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova na utakmici da bi u 68. minuti gosti poveli preko Justina Nijnmaha. Tako je Werder stigao do važnog vodstva, a tu prednost sačuvali su do kraja susreta.

Werder je ovim slavljem pobjegao 16. St. Pauliju na udaljenost od četiri boda dok je Wolfsburg ovim porazom ostao zakovan na 17. mjestu koje vodi u niži rang. Momčadi Lovre Majera, koji je na travnjaku bio od 73. minute, relativni spas bježi tri boda, a možda i više ako St. Pauli u nedjeljnem susretu Freiburga uzme bod ili sva tri.

Mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović nije ulazio u igru.

