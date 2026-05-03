VIDEO / Majerov Wolfsburg remijem s Freiburgom iz ‘crvene’ pobjegao u ‘narančastu’ zonu

U 32. kolu njemačke Bundeslige Freiburg Igora Matanovića ugostio je Wolfsburg Lovre Majera koji je s bori za ostanak u elitnom rangu. Iako su gosti vodili s 1:0, na kraju su se morali zadovoljiti s 1:1.

Wolfsburg je poveo golom Konstantinosa Koulierakisa u 55. minuti. Samo tri minute kasnije domaći trener je ubacio Igora Matanovića koji je susret počeo s klupe, ali to nije urodilo plodom sve do 75. minute kada je Philipp Lienhart pogodio za 1:1. On je u igru ušao u igru kad i Matanović, a tri minute prije njegovog gola na teren je stupio hrvatski reprezentativac Lovro Majer kojemu je to bio prvi nastup nakon 11. travnja za Vukove.

Do kraja susreta nije bilo golova i obje ekipe su s tim bodom skočile na tablici. Freiburg je skočio na sedmo mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu dok je Wolfsburg sa 17. mjesta skočio na 16. te bi sada umjesto izravnog ispadanja morali igrati dodatne kvalifikacije s trećeplasiranom ekipom iz 2. Bundeslige.

