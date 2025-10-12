VIDEO / Majer promašio kazneni udarac za povećanje vodstva

Podijeli :

Hrvatska je nakon prvog poluvremena vodila s 1:0 golom Tonija Fruka, a u drugom dijelu je mogla i povećati vodstvo. Sudac je dosudio kazneni udarac, a izvođač je bio Lovro Majer. Ipak, pucao je mlako te mu Jaylan Hankins obranio udarac i rezultat je ostao 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.