VIDEO / Majer igrao u remiju Wolfsburga u Frankfurtu

Eintracht i Wolfsburg su u Frankfurtu odigrali neriješeno 1-1 u 12. kolu njemačke Bundeslige.
Wolfsburg je poveo golom Aarona Zehntera u 67. minuti, a za domaćine je izjednačio Belgijanac Michy Batshuayi golom iz penala u šestoj minuti sudačke nadoknade.
Lovro Majer je igrao cijelu utakmicu za Wolfsburg.
Wolfsburg je na 15. mjestu s devet bodova, dok je Eintracht sedmi s 21 bodom.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!