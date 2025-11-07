VIDEO / Luka Vušković kakvog niste upoznali: ‘Najviše volim palačinke, a da nisam nogometaš bio bih – kuhar’

Podijeli :

U emisiji Jutro SK gostovao je Luka Vušković i tom prilikom otkrio neke manje poznate stvari o sebi.

Ususret derbiju HSV-a i Borussije Dortmund u 10. kolu Bundeslige Luka Vušković razgovarao je za Jutro SK s komentatorom Sport Kluba Josipom Jurajem Pajvotom.

Osim o nogometnim temama, razgovarali su i o nekim manje poznatim stvarima iz života osamnaestogodišnjeg stopera HSV-a.

Luka, čestitke na drugoj nagradi za najboljeg novaka mjeseca Bundeslige.

“Stvarno je lijep osjećaj, presretan sam. Puno radim za ovo i drago mi je da su ljudi primijetili, ali ima i puno drugih stvari kojima mogu pomoći momčadi. Samo treba nastaviti raditi, zahvalan sam momčadi što vjeruje u mene.”

Kako izgleda vaš uobičajen dan?

“Idealan dan je ujutro teretana, doručak pa sastanak. Onda zajednički trening, ručak, sauna, oporavak, fizio i polazak kući.”

Kako teče priprema na dan utakmice, imate li neka praznovjerja?

“Pripremam se tjedno da budem što bolji na treninzima i što spremniji fizički. Na dan utakmice pričam s ocem i bratom, imam i svog analitičara koji mi priprema i analizira utakmice. On mi isto puno pomaže. Praznovjerja nemam.”

Pripremate li se generalno za suparnika ili konkretno samo za napadače?

“Za protivnika i moje prijašnje utakmice, što je bilo dobro a što loše, na što pripaziti.”

Gledate li druge stopere po Europi i drugim ligama, gradite li igru prema nekome od njih?

“Fokusiran sam na sebe, ne želim nikoga kopirati već imati svoj stil nogometa. Ako od nekog nešto mogu naučiti, naravno da ću to i raditi.”

Pogodak vašeg suigrača iz Tottenhama Mickyja van de Vena ovog tjedna bio je spektakularan.

“Vidio sam gol. Ne znam što reći. Odmah sam slao poruke svima da je čovjek lud. Super je momak i velik radnik, drago mi je što ima ovakvu sezonu.”

Gdje možete napredovati najviše?

“Ima puno stvari. Namještanje, fokus od prve minute, igra jedan na jedan na tlu. Čak i na vrlinama radim puno da u tome budem još bolji.”

Ciljevi ove sezone?

“Želim u svakoj utakmici biti što bolji. Dugoročni je cilj otići na SP s Hrvatskom i biti na što boljoj poziciji s HSV-om.”

Vjerujete li da možete izboriti mjesto u prvih 11 reprezentacije?

“Konkurencija je vrlo teška. Ima top igrača na toj poziciji. Ja ću davati sve od sebe da konkuriram.”

Kako biste izgradili savršenog nogometaša?

“Desna noga De Bruyne, lijeva Messi. Skok Cristiano Ronaldo. Brzina Mbappe. Mentalitet Cristiano Ronaldo.”

Najdraži obrok?

“Palačinke. Slatke, s Nutellom.”

Junk food?

“Pokušavam paziti na prehranu. Eventualno sladoled ili palačinke, ali nisam fan fast foodova.”

Život u Hamburgu?

“Super. Predivan grad, dolaze mi često prijatelji i obitelj.”

Kako se opuštate u slobodno vrijeme?

“Družim se sa svojima, radimo neku zabavnu aktivnost, gledamo film… Najdraže serije su mi Prison break i Kako sam upoznao vašu majku.”

Čime biste se bavili da niste nogometaš?

“Malim nogometom ili kuhanjem.”

Što kuhate?

“Znam kuhati dosta stvari, ali često mi se ne da ili naručim ili mi netko moj skuha.”

