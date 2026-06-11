VIDEO / Luka Modrić ovim je potezom izazvao euforiju među navijačima

Dan uoči službenog otvaranja Svjetskog prvenstva, hrvatska reprezentacija je u svojoj američkoj bazi u Alexandriji odradila prvi trening.
Prema tradiciji na velikim natjecanjima, prvi trening je bio otvoren za javnost na oduševljenje brojnih hrvatskih navijača i lokalne zajednice.
Okupilo se oko 800 ljudi, među kojima i brojni hrvatski navijači pristigli iz bliže i dalje okolice. U fokusu je, naravno, bio Luka Modrić, koji je bio daleko najtraženiji Vatreni kada je riječ o dobivanju potpisa, a u slučaju pojedinih sretnika, i selfieja s osvajačem Zlatne lopte.
Hrvatski kapetan strpljivo je pozirao s fanovima i davao autograme izazivajući euforiju među navijačima koji vjerojatno nisu mogli ni zamisliti da će imati čast stupiti u neposredni kontakt s legendom Vatrenih.
Trening su organizirali FIFA, Grad Alexandrija i Episcopal High School. Bio je to događaj na koji se moglo doći samo s pozivnicama, a bio je namijenjen lokalnoj zajednici, posebno djeci i nogometnim školama, a priključili su im se i tamburaši iz društva sv. Josipa iz Pittsburgha.
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