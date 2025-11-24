VIDEO / Ludnica u Istanbulu: Sedam komada, gol za pobjedu u 101. minuti!

Podijeli :

Navikli smo gledati ovakve scene u Turskoj...

Trabzonspor je u 13. kolu turske lige slavio kod Bašakšehira 4:3.

Selke je domaćine doveo u vodstvo golom iz penala u 22. minuti, i to s igračem manje nakon što je Ebosele dobio crveni karton u 10. minuti.. Na 1:1 je izjednačio Felipe Augusto u 37. minuti.

Pred kraj prvog dijela Bašakšehir je ponovno poveo golom Šomurodova. U drugom dijelu dogodio se obrat. U 76. minuti Onuachu je bio precizan s bijele točke za 2:2, a već u 77. minuti Muci je donio vodstvo Trabzonsporu.

U prvoj minuti sudačke nadoknade Yildirim je izjednačio na 3:3, a za potpuno veselje gostiju pobrinuo se opet Muci, koji je zabio u 11. minuti sudačke nadoknade za 4:3.