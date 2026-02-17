VIDEO / Ludnica u Istanbulu: Galata povela protiv Juvea, Talijani se ekspresno vratili!

Podijeli :

Nogometna Liga prvaka ušla je u drugu fazu natjecanja. Prema novom formatu, osam najbolje plasiranih momčadi iz ligaške faze izborilo je izravan plasman u osminu finala, dok će im se ondje pridružiti još osam klubova koji će mjesto među 16 najboljih osigurati kroz play-off. Večerašnji program otvorio je dvoboj Galatasaraya i Juventusa, koji je započeo u 18:45, čime je krenula borba za plasman u nokaut-fazu elitnog europskog natjecanja.

U 15. minuti nakon pogreške Kenana Yildiza, lopta je došla do Gabriela Sare koji je pogodio za 1:0 vodstvo Galate.

No, tek što se krenulo s centra Juventus je izjednačio, a strijelac je bio Teun Koopmeiners.