VIDEO / Loše vijesti za Hrvatsku, Senegal poveo protiv Iraka

FIFA World Cup 26. lip 202621:11 > 21:12 0 komentara
(AP Photo/Scott Kinser) via Guliver Image

U trećem kolu skupine I na Svjetskom prvenstvu snage su odmjerile reprezentacije Senegala i Iraka. U tom susretu Hrvatska je "navijala" protiv Senegala koji je bio u realnijoj prilici da im ugrozi dobru poziciju na listi trećeplasiranih reprezentacija.

To navijanje nije dobro počelo jer je Senegal već u četvrtoj minuti poveo golom Abdoulayea Secka. Pogodak za vodstvo pogledajte OVDJE.

Tako je Senegal na listi najboljih trećeplasiranih reprezentacija skočio na sedmo mjesto. Još uvijek se nalazi ispod Hrvatske, no s gol-razlikom -2 rade pritisak na Hrvatsku koja ne smije izgubiti od Gane u posljednjem kolu skupine L.

Standings provided by Sofascore

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