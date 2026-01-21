VIDEO / Liverpoolov Mađar maestralno pogodio ispod živog zida

Podijeli :

U sedmom kolu Lige prvaka aktualni prvak Premier lige Liverpool gostovao je kod Marseillea. U prvom dijelu Liverpool se mučio te nisu uspjeli doći do vodstva, a onda je u prvoj minuti sučeve nadoknade Dominik Szoboszlazi pogodio iz slobodnog udarca. Mađar je opalio ispod živog zida te je iskoristio što Francuzi nisu postavili igrača na podu, taktiku koju je izmislio Marcelo Brozović. Sjajno je pogodio za 1:0

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.