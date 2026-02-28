VIDEO / Liverpool slavio protiv West Hama u utakmici sa sedam golova i nastavio lov na mjesto koje vodi u Ligu prvaka

Podijeli :

U 28. kolu engleske Premier lige Liverpool je s 5:2 bio bolji od West Hama koji se bori za ostanak u ligi. Sve je odlučeno nakon prvih 45 minuta kada je Liverpool vodio s 3:0, a susret je na kraju završio 5:2.

Već u petoj minuti Liverpool je poveo golom Huga Ekitikea. 19 minuta kasnije nakon udarca iz kuta najbolje je reagirao Virgil van Dijk koji je zabio za 2:0, a posljednji pogodak u prvom poluvremenu postigao je Alexis Mac Allister lijepim udarcem za 3:0.

Nisu se Čekićari predavali jer su početkom drugog dijela smanjili golom Tomaša Součeka koji je odlično iskoristio dodavanje El Hadjija Malicka Dioufa za smanjenje na 3:1. No, Redsi nisu dozvolili West Hamu da se vrati u susret jer je Cody Gakpo pogodio za 4:1.

Kratko je trajala ta prednost od +3 jer je pet minuta kasnije Taty Castellanos pogodio za 4:2 i ponovno vratio nadu Čekićarima. Nada je trajala do 83. minute i autogola Axela Disasija za 5:2 Liverpoola. Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Redsi su pobijedili s 5:2.

Liverpool je ovim slavljem preskočio Chelsea na petoj poziciji Premier lige te su se poravnali s četvrtim Manchester Unitedom po broju bodova. Ipak, Redsi imaju i utakmicu više od Bluesa i Crvenih vragova.

Što se tiče West Hama, oni su u teškoj poziciji pred nastavak sezone. Nalaze se u zoni ispadanja na 18. mjestu s dva boda manje od 17. Nottingham Foresta koji ima i utakmicu manje.

