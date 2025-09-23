VIDEO / Liverpool ponovno slavio u posljednjim sekundama: Isak zabio prvijenac, a Ekitike dobio bizaran crveni karton

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super)

Utorak navečer bila je rezervirana za brojne susrete engleskog EFL Cupa, manje cijenjenog kup natjecanja u Engleskoj. Bilo je nekoliko zanimljivih susreta, a najviše pažnje privukao je ogled Liverpoola i Southamptona gdje je Alexander Isak, najskuplje pojačanje Liverpoola u povijesti, zabio svoj prvijenac u pobjedi 2:1. Isto tako, mnogi su gledali i susret Lincolna i Chelseaja gdje su Bluesi nakon prvog dijela gubili s 1:0 od trećeligaša, ali su na kraju upisali pobjedu s 2:1.

Utakmica Liverpoola i Southamptona krenula je visokim tempom pa smo tako u prvih 10 minuta mogli vidjeti pogotke na obje strane. Igrom slučaja nije pao nijedan pa se sve do kraja poluvremena igralo bez većih prilika.

Početkom četrdesetih minuta je Southampton imao zlatnu priliku za šok na Anfieldu. Prvo je Adam Armstrong izašao sam pred Giorgija Mamardashvilija. Tada je Englez pogodio gredu, a onda je lopta došla do Lea Scienze koji glavom promašuje praznu mrežu. Samo minutu kasnije stigla je kazna.

Poigravala se obrana kluba iz južne Engleske, a to su iskoristili Federico Chiesa i Alexander Isak. Talijan je ukrao loptu i uposlio Šveđanina koji je zabio svoj prvi pogodak u dresu Redsa.

Isak je na terenu bio samo u prvom dijelu. Na početku drugog poluvremena umjesto njega ušao je Hugo Ekitike, još jedno pojačanje Liverpoola.

U drugom dijelu je Liverpool bio bolji, ali nisu uspjeli zabiti drugi gol te im se to obilo o glavu. U 76. minuti je Wataru Endo loše reagirao nakon kornera Southamptona, a onda je lopta došla do Shea Charlesa koji s bliske udaljenosti nema problema s matiranjem Gruzijca na vratima Liverpoola.

Nekoliko minuta nakon pogotka loše vijesti za Liverpool jer se njihovo mlado pojačanje na poziciji stopera, Giovanni Leoni, ozlijedio te je morao napustiti igru. Tako je umjesto njega morao ući Miloš Kerkez, Mađar kojega se planiralo ne koristiti u ovom susretu.

No, Liverpool je pogotkom Ekitikea došao do pobjede od 2:1. Međutim, Francuz je napravio neviđenu glupost jer je uz žuti karton pogodak proslavio uz skidanje dresa pa ga je tako sudac utakmice isključio.

Susret Lincolna i Chelseaja također je bio zanimljiv, a razlog za to bilo je šokantno vodstvo trećeligaša. Oni su u 42. minuti preko Roberta Streeta došli u vodstvo koje su sačuvali do poluvremena. Ipak, u drugom dijelu je Chelsea ipak pokazao kvalitetu te je preko Tyriquea Georgea u 48. i Facunda Buonanottea u 50. minuti došli do preokreta.

Na kraju je Chelsea uspio slaviti s 2:1 te su tako izborili osminu finala Kupa.

U preostalim susretima vidjeli smo visoku pobjedu Brightona nad Barnsleyjem (6:0), slavlje trećeligaša Cardiffa na gostovanju kod premierligaša Burnleyja (1:2), pobjedu Fulhama nad Cambridge Unitedom (1:0), slavlje Wolvesa u derbiju premierligaša nad Evertonom (2:0) te pobjede Wycombea nad Wiganom (2:0) i Wrexhama nad Readingom (2:0).