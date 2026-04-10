VIDEO / Livaković zbog njega nije branio u Gironi, a pogledajte kakav je sada primio pogodak od Reala

Dominik Livaković krajem ljetnog prijelaznog roka stigao je u španjolsku Gironu na posudbu iz Fenerbahčea.
Iako je predstavljen kao veliko pojačanje, hrvatski reprezentativni vratar nikada nije dobio priliku stati na gol španjolskog prvoligaša, već je bio zamjena Argentincu Paulu Gazzanigi.
U međuvremenu se Livaković vratio u Dinamo na novu posudbu iz Fenerbahčea, dok je Girona dodatno ojačala konkurenciju na vratarskoj poziciji dovođenjem Marca-Andréa ter Stegena.
Ipak, njemački vratar branio je samo dvije utakmice prije teške ozljede, pa se među vratnice ponovno vratio Gazzaniga, koji se u večerašnjem susretu protiv Real Madrida nije proslavio.
Zvijezda Reala Federico Valverde zapucao je iz velike udaljenosti, a lopta je praktički prošla kroz Gazzanigu, pa je madridska momčad u 51. minuti stigla do vodstva 1:0.
Utakmica je u tijeku…
