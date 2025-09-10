VIDEO / Livaković stigao u Španjolsku i odradio prvi trening s novim klubom

Dominik Livaković danas se službeno priključio novoj momčadi, španjolskoj Gironi, gdje je odradio prvi trening.
Hrvatski vratar reprezentativnu pauzu iskoristio je u najboljem mogućem svjetlu; branio je obje kvalifikacijske utakmice za SP 2026. i oba puta sačuvao mrežu.
Girona je u samoj završnici prijelaznog roka dogovorila njegovu posudbu iz Fenerbahčea do kraja sezone, a na prvom treningu u Španjolskoj bio je u središtu pažnje kamera.
Odmah ga je dočekao i tradicionalni obred inicijacije. Suigrači su formirali špalir kroz koji je morao proći s rukama na glavi, uz lagane “udarce” dobrodošlice.7
🏋️♂️ El primer entrenament de Dominik Livaković pic.twitter.com/jfjyibdxhH
