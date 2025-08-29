VIDEO / Livaković se vraća na Maksimir, ali ne i Mourinho. Pogledajte gol koji je poslao Fener na Dinamo

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Fenerbahče je možda i najatraktivniji protivnik Dinama u Europa ligi, s obzirom na to da za Turke brani Dominik Livaković.

Baš na dan ždrijeba grupne faze Europa lige Jose Mourinho dobio je otkaz kao trener Fenerbahčea tako da on sigurno neće doći na maksimirski okršaj s Dinamom, ali zato Dominik Livaković hoće.

Ako ne dođe do nekog senzacionalnog obrata u završnici prijelaznog roka pa da Livaković završi u nekom drugom klubu, ‘jedinica’ Vatrenih igrat će protiv kluba u kojem se isprofilirao u našeg najboljeg vratara.

Fenerbahče se nadao ulasku u Ligu prvaka, ali je u playoffu poražen s ukupnih 2:1 od Benfice, nakon 0:1 u Lisabonu.

S Fenerbahčeom se Dinamo sastao u sezoni 2018./19., također u grupnoj fazi Europa lige. Tada se igralo dvokružno, Modri su na Maksimiru slavili 4:1, a u Istanbulu je završilo 0:0. Dinamo je te sezone pod vodstvom trenera Nenada Bjelice igrao osminu finala i ispao od Benfice, bilo je to prvi put nakon 49 godina da je Dinamo osigurao proljeće u Europi.

S Betisom je Dinamo prije dvije sezone igrao playoff Konferencijske lige i prošao ga. Sergej Jakirović eliminirao je momčad iz Seville s 1:0 i 1:1.

Od Maccabija iz Tel Aviva Dinamo je ispao u jedinom prethodnom međusobnom okršaju u prvom kolu Kupa UEFA-e 2001. godine, FCSB (ex Steaua) je prošao davne 1964. u drugom kolu Kupa pobjednika kupova, a 1993. je ispao u prvom kolu Lige prvaka, dok su protiv Malmöa 2011. godine izborili ulazak u Ligu prvaka.

S Lilleom, Celtom i Midtjyllandom Dinamo u dosadašnjoj povijesti nije igrao međusobno u europskim natjecanjima.