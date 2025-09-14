VIDEO / Livaković s klupe gledao remi svog novog kluba

U prvom nedjeljnom ogledu četvrtog kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika, nogometaši Celte i Girone su odigrali 1:1 u Vigu.

Celti je ovo bila već peta odigrana prvenstvena utakmica kao i četvrti remi. Girona je do ovog susreta bila bez boda, upisala je tri poraza, ali i ove nedjelje uhvatila premijerni bod.

Bila je Girona vrlo blizu slavlja jer je golom Vanata vodila od 12. minute i bila u prednosti sve do 92. minute kada je Borja Iglesias izjednačio na 1:1 iz jedanaesterca. Tijekom drugog poluvremena Celta je bila mnogo bolja, dominirala je i pritiskala te na kraju okrunila inicijativu golom za osvajanje jednog boda.

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, koji je ovog ljeta prešao iz Fenerbahcea u Gironu, odgledao je nedjeljni dvoboj s klupe za pričuve.

