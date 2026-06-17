VIDEO / Livaković obranio penal Kaneu, Turpin ga ponovio, a onda je Englez bio siguran iz drugog pokušaja

Hrvatska reprezentacija loše je otvorila dvoboj prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Engleske u Dallasu. Nakon prvih desetak minuta igre Englezi su stigli do prednosti od 1:0 pogotkom Harryja Kanea iz kaznenog udarca.
Hrvatska reprezentacija loše je otvorila dvoboj prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Engleske u Dallasu. Nakon prvih desetak minuta igre Englezi su stigli do prednosti od 1:0 pogotkom Harryja Kanea iz kaznenog udarca.
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