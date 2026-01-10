VIDEO / Livaković na klupi u slavlju Girone nad Budimirovom Osasunom, Ukrajinac zabio petom

Podijeli :

Nogometaši Girone ove su subote osvojili tri domaća boda u 19. kolu španjolske La Lige, s 1-0 su bili bolji od Osasune.

Gol za tri boda Girona je postigla u 44. minuti, a strijelac je bio Ukrajinac Vladislav Vanat koji je postigao lijepi pogodak petom. U nastavku dvoboja Osasuna je napadala, stvarala šanse i prijetila, ali Girona je ipak došla do pete ligaške pobjede ove sezone.

Trener Girone: ‘Livaković će biti u kadru, ali nije spreman igrati za nas’

Hrvatski vratar Dominik Livaković bio je tijekom susreta na domaćoj klupi za pričuve, dok je za goste cijelu utakmicu odigrao napadač Ante Budimir.

Girona je skočila sve do 12. mjesta na ljestvici, dok je Osasuna dvije stepenice slabije plasirana.

