VIDEO / Levante nakon ‘petarde’ sve bliže ispadanju iz La Lige

Podijeli :

U prvom subotnjem ogledu 34. kola španjolske La Lige nogometaši Villarreala su pred svojim navijačima bili bolji od Levante s 5-1.

Situacija Levantea sve je kompliciranija u završnici sezone. Ostao je pretposljednji na ljestvici i do spasa mu u ovom trenutku nedostaju četiri boda.

Sučić: Nakon Svjetskog prvenstva vratit ću se u klub, imam velike planove sa Sociedadom Legenda Reala ponovno se ozlijedila: Vratit će se na kraju sezone odigrati oproštajnu utakmicu

Villarreal je poveo u 38. minuti. Veliku je pogrešku napravio Argentinac Moreno, a poklon je iskoristio gruzijski napadač Mikautadze koji je pogodio za vodstvo domaćina. Nada se za Levante probudila u 53. minuti kada je Espi glavom pogodio za 1-1, ali ta je nada vrlo kratko trajala.

Prvo je sjajno suparničku mrežu pogodio Moleiro u 62. za 2-1, pa je drugi svoj pogodak ove subote dao Mikautadze za 3-1. U samoj završnici domaćin je dao još dva gola protiv posve shrvanog suparnika. Strijelci su bili Buchanan u 87. i Pepe u 90. minuti.

U nedjelju će se za bodove boriti Celta – Elche, Getafe – Rayo Vallecano, Betis – Oviedo i Espanyol – Real Madrid, dok će kolo u ponedjeljak zatvoriti Sevilla – Real Sociedad.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.