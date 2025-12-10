VIDEO / Leko uvjerljivo poražen od Arsenala u debiju, veliki kiks Kovačeve Borussije

Podijeli :

U debiju u drugom mandatu na klupi Club Bruggea, Ivan Leko doživio je težak početak – domaćin je poražen od Arsenala 0:3 u 6. kolu Lige prvaka. Goste je u vodstvo u 25. minuti sjajnim pogotkom doveo Noni Madueke, koji je zatim zabio i za 2:0, a konačnih 3:0 postavio je Gabriel Martinelli.

Borussia Nike Kovača odigrala je samo 2:2 protiv Bodo/Glimta na domaćem terenu. Oba pogotka za domaćina postigao je Julian Brandt, dok su gosti dva puta izjednačili – prvo preko Haitama Aleesamija, a potom u 75. minuti preko Jensa Haugea.

Uskoro opširnije…