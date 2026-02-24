VIDEO / Leko nije mogao vjerovati: Oblak vrhunskom obranom spriječio vodstvo Bruggea

Podijeli :

U play-offu za plasman u osminu finala Lige prvaka između Atletico Madrida i Club Brugega rezultat je 1:1. Atletico je poveo u 23. minuti golom Sorlotha, a Club Brugge izjednačio u 36. preko Ordoneza. Tri minute kasnije, u 39., Brugge je imao sjajnu priliku za preokret: Tzolis je ubacio, a Vetlesen je s pet metara u padu pucao glavom, no Jan Oblak je fenomenalnom reakcijom zaustavio loptu na samoj crti i zatim je sigurno uhvatio. Hrvatski trener na klupi Club Bruggea, Ivan Leko, u nevjerici se hvatao za glavu nakon sjajne obrane slovenskog vratara.

