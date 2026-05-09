VIDEO / Leipzig pobjedom izborio Ligu prvaka i pogurao St. Pauli prema ‘Cvajti’

U pretposljednjem kolu njemačke Bundeslige RB Leipzig je pobjedom protiv St. Paulija stigao do plasmana u Ligu prvaka. Trećeplasirana momčad Bundeslige je s 2:1 porazila pretposljednji St. Pauli.

U 45. minuti Leipzig je poveo golom Xavera Schlagera da bi na 2:0 povisio Willi Orban u 55. minuti. St. Pauli je u 86. minuti smanjio preko Gambijca Abdoulieja Ceesaya, no do povratka nisu uspjeli doći.

Tako je Leipzig s pobjedom stigao do 65. boda u sezoni te pred posljednje kolo četvrtom Stuttgartu i petom Hoffenheimu bježe četiri boda što znači da su osigurali Ligu prvaka nakon jedne godine pauze od elitnog nogometnog natjecanja.

Što se tiče St. Paulija, oni su ovim porazom stigli na korak od ispadanja iz Bundeslige. Kolo prije kraja nalaze na pretposljednjem mjestu s 26 bodova, isto koliko ima i 16. Wolfsburg, no Vukovi imaju i utakmicu manje koju će nadoknaditi od 18 sati i 30 minuta protiv Bayerna.

U posljednjem kolu St.Pauli igrat će baš protiv Wolfsburga u izravnom okršaju za plasman u doigravanje s trećim iz 2. Bundeslige. Poraženi u tom okršaju ispast će iz lige.

