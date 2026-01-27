VIDEO / Leipzig bizarnim prekršajem u 92. minuti prokockao pobjedu

Podijeli :

Nesvakidašnja pogreška kapetana Leipziga.

Zaostala utakmica 16. kola Bundeslige između St. Paulija i RB Leipziga, odigrana na Millerntor-Stadionu u Hamburgu završila je rezultatom 1:1 (0:0).

Gosti su poveli pogotkom 19-godišnjeg napadača iz Obale Bjelokosti, Yana Diomandea, u 66. minuti, no Pirati iz Hamburga doslovno su im oteli pobjedu u 90+3. minuti.

Tragičar susreta bio je kapetan gostiju David Raum, koji se poskliznuo i skrivio kazneni udarac u samoj završnici utakmice. Jedanaesterac je sigurno realizirao Nizozemac Martijn Kaars.

RB Leipzig nalazi se na četvrtom mjestu ljestvice s 36 bodova, tri manje od trećeplasiranog Hoffenheima.