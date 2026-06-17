VIDEO / Legendarni Jelovac za SK iz Londona: ‘Ovo će biti ključ za dobar rezultat Hrvatske protiv Engleske’

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Legendarni sportski novinar Momir Jelovac javio se našem Josipu Juraju Pajvotu u programu N1 televizije, gdje je najavio večerašnji okršaj Hrvatske i Engleske u prvom kolu Svjetskog prvenstva. U javljanju uživo Jelovac je podijelio svoja očekivanja od susreta u Dallasu, istaknuvši kako Vatrene na otvaranju turnira čeka jedan od najtežih mogućih ispita. Govorio je o snazi engleske reprezentacije, ali i o adutima Hrvatske u dvoboju koji bi mogao imati velik utjecaj na rasplet skupine. Pogledajte!

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