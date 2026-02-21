VIDEO / Legenda Benfice zabila gol kakav se rijetko viđa: Ovo mogu samo pravi majstori

Podijeli :

Benfica je u 23. kolu Primeira lige slavila protiv AFS-a s visokih 3:0. U 11. minuti je Alexander Bah pogodio za 1:0, na 2:0 je povisio Enzo Barrenechea u 30. minuti da bi u 43. minuti vidjeli potez utakmice. S desne strane kaznenog prostora je prizemnu loptu poslao Sidny Lopes Cabral, a nakon toga je do posjeda stigao Rafa Silva. Legenda Benfice, koja je za klub odigrala više od 200 ligaških utakmica, instinktivno je reagirala. Iz mjesta nije ni pokušao pucati slabijom nogom, već je odabrao rabonu za nevjerojatni pogodak i konačnih 3:0. U ovom susretu napokon je na teren stupio i Franjo Ivanović kojemu je to bio prvi nastup nakon skoro mjesec dana. Posljednju utakmicu odigrao je u u posljednjoj utakmici ligaške faze Lige prvaka u ludoj pobjedi protiv Real Madrida.

