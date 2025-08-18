VIDEO / Leeds povratničku sezonu u PL započeo pobjedom! Presudio je dvojbeni penal u zadnjim minutama

Tri boda na startu sezone za novog-starog premierligaša.

U posljednjoj utakmici prvog kola engleske Premier lige Leeds United je pred svojim navijačima svladao Everton s 1-0 i tako uspješno započeo povratničku sezonu u elitnom razredu englesko klupskog nogometa.

Do pobjedničkog pogotka domaća je momčad došla iz dvojbenog kaznenog udarca, dosuđenog zbog toga što je lopta pogodila u ruku Evertonovog braniča Jamesa Tarkowskog.

Uspješan realizator u 84. minuti bio je Lukas Nmecha, koji je u igru ušao šest minuta prije.

