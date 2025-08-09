VIDEO / Lavovi i bez Gyokeresa uvjerljivi na otvaranju prvenstva!

Podijeli :

Nogometaši Sportinga započeli su obranu naslova u Portugalu rutinskom pobjedom u gostima. U utakmici prvog kola Primeire, Lisabonski lavovi su u malom gradskom derbiju pobijedili momčad Casa Pia rezultatom 2:0.

Zeleno-bijeli su prodali svog najboljeg strijelca, Viktora Gyokeresa, Arsenalu, ali im švedski golgeter mađarskog podrijetla nije nedostajao u prvoj utakmici u novom prvenstvu.

Igrači Sportinga napadali su od prve minute, stvarali prilike i potpuno zasluženo postigli prva tri boda.

Istaknuo se bivši nogometaš Barcelone i Wolverhamptona Francisco Trincao.

U 42. minuti doveo je Sporting u vodstvo, a dvadeset minuta kasnije izveo je slobodan udarac, nakon čega je danski reprezentativac Morten Hjulmand po drugi put zatresao mrežu domaćina za izjednačenje, konačan rezultat – 0:2.

Utakmica je započela minutom šutnje za nedavno preminulog Jorgea Costu, legendarnog kapetana Porta i dugogodišnjeg portugalskog reprezentativca, koji je iznenada preminuo u 54. godini nakon srčanog udara.