VIDEO / Kulenović za SK: Livaja je vanserijska klasa, a ja samo ne želim da opet boli kao prošle sezone

Pred nama je najveći derbi hrvatskog nogometa, u sedmom kolu HNL-a na Poljudu se sastaju Hajduk i Dinamo dok su bodovno izjednačeni na vrhu tablice. Naša Ines Švagelj pred derbi razgovarala je s napadačem Dinama i trenutno najboljim strijelcem lige s pet golova, Sandrom Kulenovićem. U intervjuu za Sport Klub otkrio je očekivanja od derbija, kako se nosi s manjom minutažom te kako vidi 'remont' u Dinamu.

Da krenemo od najaktualnijeg, prethodno kolo poraz od Gorice i to prvi poraz u sezoni. S nekim odmakom, kako gledate na to, rekli ste i sami u izjavi nakon utakmice, morao se nekad dogoditi taj kiks, HNL ima 36 kola?

“Već je rečeno nekoliko puta. Tu je nova, mlada ekipa, napravio se remont momčadi i svjesni smo i sami da će se ovakve stvari događati, usponi i padovi jer ima puno novih, pogotovo mladih igrača koji se možda i prvi put suočavaju s nekim ovakvim situacijama. Dinamov dres nosi veliki pritisak, imperativ pobjede je u svakoj utakmici. Iz takvih utakmica i poraza će se više naučiti nego iz nekih pobjeda. Mislim da je to bilo nužno. Naravno, uvijek je težak poraz, pogotovo kad igraš u Dinamu, ali to možda i nije loše da se neki igrači nauče na taj neki pritisak pa će im biti poslije lakše funkcionirati.”

Puno igrača je došlo, puno ih je otišlo… Kako gledate na to i funkcionirate li?

“Pa funkcioniramo. Došlo je puno dobrih igrača s dobrim karakterom, svi su vrhunski dečki, spremni su tu biti za ekipu i jedan za drugog. Napunila se svlačionica jako dobrim karakterima. Prošle godine ekipa je bila isto jako dobra, kažem, igrači koji su otišli ispisali su najzlatnijim slovima povijest Dinama, zadnjih 7,8 godina napravila je svoje. O njima ne treba previše pričati, njihove brojke i uspjesi govore samo za njih. Sad je tu neka nova generacija, sigurno da će trebati neko vrijeme da se sve to posloži, ali opet ima puno potencijala i vjerujem da će to biti jako dobro.”

Nakon tog poraza od Gorice, što vam je trener Kovačević poručio, je li vas ohrabrio pred derbi s Hajdukom na Poljudu?

“Pa je, trener je sve preuzeo na sebe, rekao je da se mi ne brinemo ništa, ali opet svaki igrač mora početi od sebe i toga što je mogao bolje. Trebamo i mi preuzeti odgovornost, ne treba sve na trenera svaljivati. Treba svatko početi od sebe i vjerujem da će to biti dobro. Kao što ste rekli, slijedi najveći hrvatski derbi, najveća utakmica hrvatskog nogometa. Dinamo kao Dinamo, imperativ je tri boda u svakoj utakmici, tako i u toj i na Poljud idemo po tri boda.”

Vaš golgeterski učinak od prošle sezone nekako se nastavio i u ovoj. Od šest HNL utakmica, zabili ste u njih pet i najbolji ste strijelac lige trenutno. Ulazite kao ‘joker s klupe’, zadovoljava li vas to?

“Prije svega, naravno da svaki igrač želi igrati što više minuta. Naravno da je teško počinjati s klupe, ali opet se moraš staviti u poziciju da moraš ostati miran, da ćeš svoje minute dobiti i da ih iskoristiš kad uđeš. Naravno da bih nekad htio imati više minuta, ali Bože moj, ja sam tu u funkciji, Dinamo ispred svih nas. Ne bih stavio sebe nikad ispred Dinama. Vjerujem da trudom i radom na terenu će se uvijek isplatiti. Vjerujem da će biti više minuta, ali kažem dok Dinamo pobjeđuje, to je najvažnije.”

Kako zvuči ta titula ‘najbolji strijelac lige’, istina je da je prošlo tek šest kola, ali vjerujem da je laskava titula?

“Naravno da je to lijepo čuti. Napadači su tu da zabijaju golove i to je naš posao, zvuči lijepo, ali kažem, mijenjao bih svoju titulu najboljeg strijelca za titulu Dinama, apsolutno.”

Glavna konkurencija u golgeterskom smislu vam je suigrač Dion Drena Beljo, on je na 4 gola. Ima li tu ‘zdrave konkurencije’ u svlačionici?

“Kao što ja volim reći, konkurencija kao konkurencija je uvijek zdrava, ali mislim da nitko u svlačionici se ne gleda kao konkurencija. Svi smo mi u sustavu Dinama, tu smo za Dinamo, ne gledamo se preko oka da je netko nekome konkurencija već jednostavno svi želimo najbolje, da Dinamo na kraju uzme ta tri boda, utakmicu po utakmicu.”

Da zamijenimo riječ konkurencija, možda neka motivacija više?

“Naravno da te to tjera da daješ više i mislim da je to dobro da Dinamo na svim pozicijama uvijek mora imati više opcija, kao prvo ne daj Bože ozljede ili neke loše forme. Ako se direktno o napadačima priča, zadnjih 5,6 godina otkako sam ja tu, bilo je tu uvijek vrhunskih napadača, Petković, Gavranović, Drmić… Stvarno tu je bilo vrhunskih imena i Dinamo takve napadače mora imati. Sad su tu i Beljo i Bakrar i kako vi kažete, velika je konkurencija i motivacija, i to tako mora biti.”

Produžili ste nedavno ugovor s Dinamom, nastavili ste taj svoj san ostanka na Maksimiru. Koji je neki Vaš osobni cilj s Dinamom?

“Svake godine osobni ciljevi su isti, želi se uzeti oba trofeja, igrati Liga prvaka, prošle godine sam ja to prvi put osjetio na svojoj koži i nezamjenjiv je osjećaj… Evo jučer gledam Ligu prvaka i sjetim se da sam igrao to prošle godine s Dinamom i želim opet to ponoviti. Put do toga je jako dug, prije svega želimo vratiti tu titulu koja je imperativ pa onda razmišljati o Ligi prvaka.”

Da se osvrnemo na nadolazeći derbi s Hajdukom, što možemo očekivati od Dinama na Poljudu?

“Prije svega mislim da ne smijemo ponoviti prvo poluvrijeme protiv Gorice gdje je bila nekakva ajmo reći lošija energija. Kad su te derbi utakmice mislim da se s energijom može puno napraviti, da u dosta situacija obje ekipe ‘idu na nož’. Velika je energija s obje strane tako da nekad i nema previše igre pa onda ta energija može presuditi. Jedan ili dva napada mogu presuditi utakmicu. Sigurno da moramo izaći s velikom energijom i motivacijom pa onda što dragi Bog da.”

Otkuda ta loša energija?

“Takve utakmice su normalne. Ne možeš svaku utakmicu biti na 100 posto. Jednostavno takve utakmice se događaju. Da svaku utakmicu možeš biti najbolji na svijetu pa onda nitko ne bi kiksao. To je normalno i to se događa, samo treba pokušati i ako se netko osjeća loše, da pokuša pregrmiti to što se osjeća loše i dati još 10,15 ili 20 posto više.”

Koja je vaša osobna motivacija, kad izgubite utakmicu ili dobijete manju minutažu, kako se osobno motivirate?

“Jednostavno s godinama i iskustvom stasaš da u stresnijim situacijama bolje reagiraš, točnije da pružiš taj neki otpor na stres. Meni će biti sad već ne znam koji derbi, pa je sigurno lakše nego prvi derbi kad se igra. Iskustvo je tu najvažnije jer u tako nekim situacijama naučiš funkcionirati pod pritiskom. A motivacija kao motivacija, svaku utakmicu nositi Dinamov dres mislim da je samo po sebi dovoljno.”

Kakav je osjećaj igrati na Poljudu, je li to za Vas veća utakmica od europskih, rekli ste da biste voljeli igrati opet Ligu prvaka, ali što znači igrati protiv Hajduka na Poljudu?

“S nekog emocionalnog aspekta, velike su emocije kad igraš derbi na Poljudu jer to je za Dinamo možda najveća utakmica. Prošle godine smo imali velike utakmice poput Allianz Arene i na Emiratesu, sve su to velike utakmice. Ali nekako jači je adrenalin na Poljudu, kad čuješ sav taj pritisak, vrijeđanja i omalovažavanja, to te može potaknuti da budeš još puno bolji nego što jesi inače.”

Znači postoji taj neki inat?

“Pa naravno, mislim da je to neki zdravi inat. Nekad ako te inat prebaci u nervozu to nije dobro pa se može dogoditi da naštetiš ekipi. Taj neki zdravi inat mislim da može biti zapravo i ključan.”

Kako vidite Hajduk ove sezone i vidite li neke slabosti? Za što se pripremate?

“Prije svega Hajduk je jako dobra momčad s jako dobrim trenerom. Pokazuju jako dobre automatizme i jako dobru igru. To što su zadnja dva kola kiksali, kiksali smo i mi, to stvarno ne znači ništa. Stvarno su dobra ekipa, imaju dobre pojedince, a o njihovim slabostima ne bih sad htio pričati jer to ću ostaviti za nas, da ne bi oni popravili te slabosti do derbija.”

Kiksa Hajduk, Rijeka, kiksate i vi… Ima li Dinamo još uvijek taj pobjednički mentalitet koji vas nakon 36 kola može dovesti i do titule?

“To se gradi, mislim da to svaka osoba mora imati u sebi, ali kad dođeš u sustav Dinama, jednostavno netko mora malo više raditi da bi gradio taj pobjednički mentalitet. Naravno da to nije lako, to se gradi godinama i iskustvom. Igrači koje smo imali prethodnih godinama izvlačili su nemoguće situacije na naš mlin. Kad se sjetimo što je bilo prije dvije godine koliko smo toga prošli pa smo na kraju uzeli duplu krunu. Ni prošle godine nije bilo lako, zadnjih osam kola imali smo -8 pa smo eto predzadnje i zadnje kolo izgubili tu titulu. Opet kažem, ovo je mlada, potentna ekipa, sigurno da ima jako puno potencijala, ali sigurno da treba vrijeme da se taj pobjednički mentalitet izgradi, da se shvati veličina kluba poput Dinama, ali vjerujem da je jako dobar posao napravljen, da ljudi koji su dovodili te igrače da ih ne bi doveli da nisu dobar karakter. Vidi se da su dobri karakteri na njihovom radu i ponašanju, tako da vjerujem da će ovo biti stvarno jako dobro.”

Postoje li još uvijek ‘traume’ od prošle sezone ili je fokus samo na novoj sezoni i zaboravilo se što je bilo prošle sezone?

“Pa ne bih nazvao to traumom, više nekom motivacijom. Jer znam koliko je boljelo i ne bih to htio opet proživljavati. Ne bih to nazvao traumom nego nekom dodatnom motivacijom da se ne bismo na kraju sezone opet doveli u istu situaciju da me opet boli.”

Prošle sezone borili ste se za titulu najboljeg strijelca lige s Markom Livajom, on je sada na jednom golu u sezoni. Vidite li ga i dalje kao najveću opasnost Hajduka ili biste tu istaknuli nekog drugog?

“Stvarno ima jako dobrih igrača u ligi i dobrih strijelaca, ali Livaja je Livaja. Godinama je pokazivao da je u nekim situacijama sam nosio Hajduk kad nije išlo i zabijao je preko 20 golova u zadnjih nekoliko sezona. Tako da neki njegov sporiji start u sezonu se ne treba shvaćati kao nešto nenormalno, to je normalno. Teško je držati kontinuitet godinama. Mislim da je on i dalje velika opasnost i klasu koju ima to je vanserijska klasa, stvarno nema puno igrača klasu koju on ima. Mi ćemo kao ekipa napraviti sve da i nakon ove utakmice ostane na tom jednom golu, ali kažem, on je u dosta derbija zabijao golove, on je veliki igrač za velike utakmice tako da ne treba taj neki njegov start shvatiti kao nešto nenormalno.”

Zabijali ste i vi u tim derbijima. Koja Vam je utakmica ostala u posebnom pamćenju?

“Ne znam eto, imao sam nekoliko lijepih derbija, u dva sam na Poljudu zabio, sigurno da su mi ta dva gola na Poljudu jedna od najdražih u karijeri, ako ne i najdraža. Možda bih za najljepši trenutak izdvojio taj gol u Kupu kada smo prošli s 1:0 prije godinu i nešto. To je bio moj prvi start za Dinamo na Poljudu i sigurno da je osjećaj bio fenomenalan i zabiti odlučujući gol u nekoj utakmici, možda i jedan od najljepših trenutaka u mojoj karijeri.”

Kakvu atmosferu očekujete na Poljudu?

“Pa sigurno da će biti vatreno, bit će puno vrijeđanja, pritisaka od strane gostujućih navijača, ali to nije ništa nenormalno, na to smo navikli. Očekujemo i neki vatromet u 2 ili 3 ujutro ispred hotela, ali to su situacije na koje moraš biti spreman i naviknut. Zadnja dva ili tri puta kad su radili taj vatromet mi smo pobijedili utakmicu. Sigurno to isto govori o karakteru ekipe. Bit će vatreno, ali mi moramo biti u fokusu da uzmemo ta tri boda i to želimo napraviti.”

Nakon poraza od Gorice, derbi na Poljudu, navijači su tim porazom vjerojatno nezadovoljni, što biste im poručili pred veliki derbi?

“Navijači Dinama naviknuti su na najbolje, zadnjih 20 godina, 18 titula, igranje Lige prvaka i Europa lige konstantno, na to su ih naviknule protekle generacije. To nije ništa nenormalno. Lako se ne zadovolje, što je razumljivo jer su navikli na pobjede, ali sigurno da i oni znaju da ne možeš uvijek pobjeđivati, dogodio se ovaj remont, takve stvari će se događati. Strpljenje neko i treba da svi skupa nakon 36 kola dođemo tamo gdje želimo biti, mi ćemo dati sve od sebe da ih opet razveselimo i očekujemo njihovu veliku podršku na Poljudu.”

Vi imate i dalje strpljenja, čekate svoju punu minutažu?

“Pa naravno, ne bih bio tu da nemam strpljenja. To je u ovakvim trenucima ključno, pogotovo kao netko tko je bio tu proteklih sezona. Možda znam što u ovom trenu treba. Treba biti strpljiv i čekati na to jer sam i proteklih sezona dočekao tu svoju šansu s tim dokazivanjem. U fokusu je pomoći ekipi i ostati zdrav.”

Vi ste ostali tu, pomažete li savjetima i igračima koji su došli, što im kažete?

“Naravno, to je nešto normalno, kao što su meni pomagali i Ademi i Petković, Zagorac i ostali. To je ključno. Znam koliko sam ja imao problema s pritiskom kad sam tek došao i koliko me to mučilo, kad 20 i nešto utakmica nisam zabio prvi gol za Dinamo, mene je to ‘jelo’. Ali česti razgovori, pogotovo s Ademijem, koji je bio ta neka i ključna figura, znam koliko mi je to pomoglo pa ako i ja mogu pomoći nekome naravno da će mi biti drago jer je i meni tom drugom suigraču u cilju da budemo bolji, pa zašto ne.”

Je li Vam teško pao upravo odlazak tih igrača koji su tu bili godinama, Ademi, Petković…?

“Pa naravno da je teško palo, to su igrači uz koje sam ja stasao i odrastao, koji su meni puno pomagali i koji su ispisali povijest Dinama najzlatnijim slovima i ostvarivali najveće uspjehe. Nogomet se razvija i jako je teško ostvarivati rezultate koji se ostvaruju proteklih 20 godina, koji su se skalpovi radili u Ligi prvaka i Europa ligi, a to su radili ti igrači. I kad odu, ode i dio tebe… Otišli su i oni i Sučić i Baturina s kojima sam bio jako dobar i s kojima sam dosta prošao. Naravno da to teško padne jer svi se mi tu vežemo. I Pjaca i Rog…Vežeš se, postaneš nekako obitelj, više od prijatelja. I poraze i pobjede prolazili smo skupa i sigurno da to teško pada. Ali, to je u opisu našeg posla, moramo biti spremni na to, nitko nije vječan ni u Dinamu ni u bilo kojem drugom klubu. Dinamo je veći od svih nas, svi smo mi prolazni. Napravljeno je što je napravljeno, novi dečki su tu, nova energija i svi smo tu da Dinamo napreduje.”

Za kraj, nakon derbija dolazi i nova europska utakmica, Europska liga. Jeste li spremni i za europske izazove i veselite li se?

“Pa naravno da se veselimo, igrat će se velike utakmice. Ali nismo još razmišljali o tome, igra se sada najveća utakmica hrvatskog nogometa pa bilo bi malo suludo igrati o drugoj. Naravno da je lijepo igrati Europu, ali da bi došli do Europe treba nam taj HNL, a HNL je ta iduća utakmica, veliki derbi tako da smo potpuno fokusirani na to.”