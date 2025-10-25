VIDEO / Kramarićev show: Pogledajte njegov novi gol u Bundesligi

Podijeli :

Hrvatski napadač Andrej Kramarić prvo je u domaćem susretu 8. kola Bundeslige protiv Heidenheima upisao asistenciju za vodstvo Hoffenheima 1:0 u 18. minuti, a u 63. naš je reprezentativac zabio i gol za visokih 3:0. To mu je treći gol ove sezone u Bundesligi, a ukupno osmi u svim natjecanjima za Hoffenheim.

OVDJE pogledajte asistenciju.

