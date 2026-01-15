VIDEO / Kramarić oduševio Njemačku: ‘Bundesligaški djed je junak, imao je potez iz snova’

Podijeli :

Večer za pamćenje kada je u pitanju Andrej Kramarić!

Hrvatski napadač Andrej Kramarić postigao je tri gola u 5:1 pobjedi Hoffenheima protiv Borussije Mönchengladbach u susretu 17. kola njemačkog nogometnog prvenstva.

Tako je Kramarić stigao do brojke od 132. gola u Bundesligi, te ukupno 150 golova i 71 asistencije u dresu Hoffenheima.

Njegov nastup snažno je odjeknuo i izvan Njemačke. Ugledni portali OneFootball i Bulinews istaknuli su ga kao ‘junaka s hat-trickom’, naglašavajući ‘okrutno učinkovito prvo poluvrijeme’ Hoffenheima.

Posebnu pažnju privukao je komentar OneFootballa, koji ga je prozvao ‘bundesligaškim djedom’, uz opasku da u njegovim nogama i dalje ima obilje vrhunskog nogometa. Njemački novinari oduševili su se estetikom njegovih pogodaka, a treći gol – profinjeni lob – opisali su kao ‘potez iz snova’ i ‘čisto remek-djelo tehničke vještine’.