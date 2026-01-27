VIDEO / Kramarić asistirao za eurogol Hoffenheima!

Podijeli :

U utakmici 16. kola Bundeslige, nogometaši Hoffenheima vode na poluvremenu s 1:0 na gostovanju kod Werder Bremena. Jedini pogodak u prvom dijelu postigao je Alexander Prass na asistenciju Andreja Kramarića. Hrvatski reprezentativac je s ruba kaznenog prostora lijepo odložio loptu svom suigraču koji je prekrasnim, snažnim udarcem svladao domaćeg vratara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.