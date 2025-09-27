VIDEO / Kovačević ‘ubija’! Hrvatski napadač rano načeo Maribor i vodi na listi strijelaca

Podijeli :

Hrvatski napadač Franko Kovačević nastavlja briljirati u slovenskom prvenstvu. U derbiju s Mariborom doveo je svoje Celje u vodstvo golom u 11. minuti, što je bio njegov već osmi pogodak u ligi i to ga čini najboljim strijelcem prvenstva. Nekadašnjem igraču Hajduka, Hoffenheima, Rudeša i još mnogih klubova asistirao je još jedan bivši HNL-ovac Vitalij Lisakovič koji je svojevremeno igrao za Rudeš i Varaždin.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.