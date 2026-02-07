VIDEO / Kovačeva Borussia slomila Majerov Wolfsburg i smanjila zaostatak za Bayernom na -3

Podijeli :

U 21. kolu njemačke Bundeslige Borussia Dortmund Nike Kovača gostovala je kod VFL Wolfsburga za koji igra Lovro Majer. Borussiji je ovo bila prilika za doći na -3 od Bayerna. Iako su se mučili, uspjeli su doći do pobjede od 2:1.

Dominirao je Dortmund u prvom poluvremenu, a to su naplatili u 38. minuti kada je Julian Brandt pogodio za vodstvo nakon udarca iz kuta. Međutim, kao što to inače biva u utakmicama Dortmunda, oni su tu prednost lakoćom ispustili.

Već u 52. minuti izjednačio je Konstantinos Koulierakis te je Dortmund bio na pragu kiksa na gostovanju. Nakon toga BVB čak nije ni pritiskao, nego su Vukovi bili bolja ekipa. Ipak, to nisu uspjeli naplatiti te je Dortmund unatoč lošijoj igri došao do vodstva u 87. minuti. Tada je Serhou Guirassy pogodio za 2:1 i važno vodstvo Borussije.

Obranila je Borussia tu prednost te su smanjili zaostatak na samo tri boda od Bayerna koji ipak ima i utakmicu manje koju će nadoknatiti protiv Hoffenheima Andreja Kramarića.

