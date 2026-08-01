VIDEO / Kovač ovo još nije doživio: Monsunska kiša izazvala prekid u pobjedi Borussije

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Nogometaši Borussije Dortmund pobjedom su kompletirali svoju ljetnu turneju po Japanu, savladavši domaćina FC Tokyo s 1:0.

Jedini pogodak na utakmici postigao je portugalski napadač Fábio Silva u 54. minuti.

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Nakon što su prošlog tjedna neočekivano poraženi od Cerezo Osake (0:1), a ranije i od Fortune (1:2) izabranici Nike Kovača od prve su minute nametnuli potpunu terensku dominaciju, kontrolirajući posjed s više od 75% vremena.

Utakmicu u Japanu obilježili su i iznimno teški vremenski uvjeti. Sredinom prvog poluvremena nad stadionom se srušio pravi monsunski pljusak, zbog čega je glavni sudac bio prisiljen prekinuti susret na 15 minuta u prvom dijelu dok se nevrijeme ne smiri.

Nakon što je travnjak osposobljen, utakmica je nastavljena, a prvih 45 minuta završilo je bez pogodaka, unatoč tome što su prilike za BVB imali Carney Chukwuemeka i Maximilian Beier. Dodatna briga za Kovača u prvom dijelu bila je i ozljeda Chukwuemeke, koji je morao napustiti igru zbog problema s koljenom.

Odluka o pobjedniku pala je ubrzo po ulasku u drugo poluvrijeme. U 54. minuti Fábio Silva se sjajno izborio za prostor unutar šesnaesterca, okrenuo svog čuvara i preciznim udarcem pogodio sam kut suparničkih mreža.

Kovač je u nastavku dao priliku širokom kadru (napravio je čak osam izmjena), pa je tako s klupe ušao i Jobe Bellingham. Do kraja susreta Luca Reggiani pogodio je vratnicu za njemačkog giganta, dok su domaći uzalud prosvjedovali tražeći kazneni udarac u završnici.

Borussiji sada slijedi povratak u Europu, a posljednju veliku provjeru uoči početka natjecateljske sezone imat će sljedeće subote u Londonu protiv Arsenala.

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