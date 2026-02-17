VIDEO / Kovačeva Borussia povećala prednost protiv Pašalićeve Atalante!

Podijeli :

U večernjem terminu Lige prvaka u play-offu za plasman u osminu finala Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, dočekala je Atalantu za koju nastupa Mario Pašalić.

Susret je kasnio 15 minuta zbog toga što je momčad Nike Kovača kasnila na stadion, no čini se da to nije utjecalo na njihovu izvedbu na terenu.

Već u 3. minuti Borussia je stigla do vodstva, a strijelac je bio Serhou Guirassy nakon ubačaja Juliana Ryersona.

Guirassy je u 42. minuti napravio sjajan solo prodor pa je nakon pogotka stigao i do asistencije. Pogodak je iz blizine zabio Maximilian Beier.

