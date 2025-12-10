VIDEO / Kotarski i Kopenhagen u završnici stigli do velike pobjede u Španjolskoj, prvi bodovi za Ajax

U ranijem terminu od 18:45 odigrane su dvije utakmice 6. kola Lige prvaka.

Kopenhagen Dominika Kotarskog slavio je u Španjolskoj protiv Villarreala 3:2 i tako stigao do sedam bodova, dok je domaćin ostao na samo jednom. Za Dance su zabili Mohamed Elyounoussi u 2. minuti, Elias Achouri u 48. te Andreas Cornelius u 90. minuti. Strijelci za Villarreal bili su Santi Comesaña u 47. i Tani Oluwaseyi u 55. minuti.

Ajax je u Azerbajdžanu pobijedio Qarabag 4:2 i došao do svojih prvih bodova. Za domaćina su pogodili Camilo Duran u 10. i Matheus Silva u 47. minuti, dok su za Ajax zabijali Kasper Dolberg u 39., Oscar Gloukh u 79. i 90. te Anton Gaeæi u 83. minuti. Josip Šutalo nije bio u sastavu Ajaxa zbog ozljede. Ajax sada ima tri boda, a Qarabag ostaje na sedam.

