VIDEO / Kosovo šokiralo Švedsku, talentirana generacija Šveđana miljama daleko od SP-a

Podijeli :

Kosovo je iznenađujuće u Prištini svladalo Švedsku sa 2-0 golovima Rexhbecaja (26) i Muriqija (42) te je izbilo na drugo mjesto skupine. Oporavili su se nakon teškog poraza u Švicarskoj.

Nakon dva kola Švicarska je na vrhu skupine s maksimalnih šest bodova, Kosovo ima tri, dok su Švedska i Slovenija na po jednom bodu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.