VIDEO / Komične scene: Kad u žaru borbe i sudac završi na travnjaku

Komična situacija dogodila se na utakmici Sjeverne Irske i Njemačke u sklopu kvalifikacija za SP. Barem za gledatelje. U 23. minuti Njemačka je imala napad, a u tom trenutku i sudac Gil Manzano oboren je na travnjak. Točnije, došlo je do sudara njega i igrača Sj. Irske, Shee Charlesa. Pogledajte!

