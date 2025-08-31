VIDEO / Köln sjajan na početku Bundeslige, impresivna pobjeda protiv Freiburga

Podijeli :

U posljednjem susretu 2. kola njemačkog nogometnog prvenstva Koln je pobijedio Freiburg sa 4-1 upisavši i drugu pobjedu sezone.

Jakub Kaminski (35), Marius Bulter (47), Jan Thielmann (57) i Said El Mala (81) bili su strijelci za domaćine, dok je Max Eggestein (84) zabio za goste.

Za Koln je to bila druga pobjeda sezone, dok Freiburg ima dva poraza.

Uvjerljiva je bila i Borussia Dortmund koja je porazila Union Berlin sa 3-0 ostvarivši prvu pobjedu sezone.

Golove za momčad koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač zabili su Serhou Guirassy (44, 58) i Felix Nmecha (81). Josip Juranović nije nastupio za berlinski sastav zbog ozljede.

Momčad iz Dortmunda je trenutačno četvrta sa četiri boda, dok je Union na desetoj poziciji s tri boda.

Wolfsburg i Mainz su odigrali 1-1, a asistent za gol domaćina bio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Domaćin je poveo u devetoj minuti golom Aarona Zehntera na Majerovu asistenciju, a izjednačio je Nadiem Amiri iz kaznenog udarca u 90. minuti.

Wolfsburg je u devetoj minuti nadoknade ostao s igračem manje nakon što je isključen Mattias Svanberg koji je u 70. minuti ušao u igru umjesto Majera. Švedski veznjak je “pocrvenio” nakon što je u svega dvije minute sakupio dva žuta kartona.

Na ljestvici vode Bayern, Eintracht i Koln sa po šest bodova.