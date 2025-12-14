VIDEO / Klaasen nastradao kao Beljo, suigrač mu pri slavlju pogotka – razbio arkadu

Nogomet 14. pro 202515:46 0 komentara

Zanimljiva situacija s velikog nizozemskog derbija Ajaxa i Feyenoorda. Davy Klaasen doveo je svoju momčad u vodstvo fantastičnim pogotkom u 13. minuti. S 20-ak metara zabio je dijagonalu u malu mrežicu, a usred slavlja suigrač mu je neoprezno razbio arkadu. Potez kakav smo vidjeli i u SHNL-u kada je istu nesreću doživio Dinamov Beljo...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

