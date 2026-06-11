VIDEO / Katalinić za SK: Englezi nas podcjenjuju, a Pletikosi sam rekao recept za uspjeh

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Legendarni hrvatski trener Ivan Katalinić gostovao je u Jutru SK kod našeg Vlade Radičevića i dao svoj pogled na odrađene pripreme Hrvatske, najavio susret s Engleskom te otkrio koji je recept za uspjeh šapnuo tehničkom direktoru reprezentacije Stipi Pletikosi.

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Alexandriju u američkoj saveznoj državi Virginiji, gdje će tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva imati svoju bazu. Pred Vatrenima je posebno izdanje najveće nogometne smotre, prvo koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko te ujedno prvo na kojem će nastupiti čak 48 reprezentacija.

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Izabranike Zlatka Dalića u skupini očekuju dvoboji protiv Engleske (17. lipnja), Paname (24. lipnja) i Gane (27. lipnja), a uoči početka turnira odigrali su pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije.

O aktualnoj formi reprezentacije, Dalićevu popisu putnika za Mundijal, očekivanjima od Hrvatske, ali i jednoj zanimljivoj anegdoti iz bogate karijere, za Sport Klub govorio je legendarni hrvatski trener i nekadašnji golman Ivan Katalinić.

Gospodine Katalinić, kako ste vidjeli dvije pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije?

“Ove dvije utakmice su sigurno ponudile izborniku neke stvari koje možda do sada nismo vidjeli. Prvu utakmicu s Belgijom te drugu utakmicu protiv Slovenije odigrao je s dvije različite momčadi, što znači da je tražio u jednom sistemu i drugom sistemu koji mu igrači najbolje odgovaraju. Sigurno je da je već otvorio karte, ne znam zašto, zbog čega je otvorio karte, dakle da će protiv Engleza igrati s tri stopera, a s Panamom i Ganom s četiri otraga.”

A kako se vama to čini, jer ipak ste bili trener godinama? Što je bolje po vama i što više odgovara hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji?

“Pa slušajte, to izbornik najbolje zna. Što bih ja volio, to je sad druga priča. Naravno, od ovih igrača koje je stavio na popis 26, ja bih vidio što mi ti igrači daju i onda izabereš što je najbolje. Međutim, on sigurno zna što želi. Mi znamo da je Dalić osvojio dvije medalje na SP-u te u Ligi nacija treću. To znači da daje punu podršku ovoj ekipi i najvjerojatnije će igrati protiv Engleza s tri otraga da bi dobio skok. U stvari, najbitnije je da tu utakmicu ne izgubimo. Onda kasnije da Panamu i Ganu dobijemo, možemo biti prvi pa možda imati lakše protivnike.”

Prvi protivnik je Engleska, a znamo da godinama pratite Premier ligu. Koliko ovakva Hrvatska može protiv Engleske?

“Pa ja mislim da oni nas malo podcjenjuju iz razloga što smo mi mala zemlja. Mi znamo kakav Englezi imaju utjecaj na nogomet u cijelom svijetu. Međutim, to je prilika; prva utakmica, ne znamo se ni mi dobro, i igrat ćemo u izuzetno teškim uvjetima, možda 33-35 stupnjeva. Ja mislim da to nama više odgovara nego Englezima koji nisu naviknuti na takve vrućine. Vidite da su oni otišli par dana prije da bi se aklimatizirali i već su odigrali tamo utakmicu. Zato vjerujem da će utakmica više biti rutinska da se odigra i da ne izgubi ni jedan ni drugi protivnik jer kasnije će tražiti rezultat, odnosno tražiti protivnika u daljnjem ciklusu koji nas čeka poslije ove grupe.”

Kako komentirate popis izbornika Dalića na kojem se nije našao prvi strijelac lige Dion Drena Beljo, a nije se našao ni veznjak Luka Stojković?

“On je pozvao ove igrače koje otprije zna, a sigurno je da su Beljo i Stojković imali fenomenalnu sezonu. Naravno, Beljo je u Hrvatskoj nogometnoj ligi zabijao jedan, dva, tri gola u svakoj utakmici i postao je najbolji strijelac. Međutim, to je izbor Dalića, on najbolje zna je li bio u pravu ili ne, to će pokazati poslije Svjetskog prvenstva i onda će se moći više pričati je li bio potreban ili ne. Mi tražimo igru u kojoj imamo igrače, znači mi idemo na posjed. Mi možemo sa svakim igrati na posjed jer imamo dobre igrače u veznoj liniji. Ne samo ove iskusne, nego i rezervne igrače kao Baturina, Sučić koji su izvanredni igrači i imamo odlične zamjene. Mislim da je moguće da je na ovim velikim vrućinama posjed dovoljan za pobjedu, a ne okomita lopta, iako ja jako volim igrati okomito, ali za okomitu loptu morate imati naprijed brze igrače koji mogu udariti dugu loptu.”

Pričali smo i prije intervjua, imate jednu zanimljivu anegdotu iz 1994. godine kad je Svjetsko prvenstvo bilo u SAD-u, kad su također bile velike vrućine i tamo je Švedska osvojila brončanu medalju. Što je bila tajna njihova uspjeha?

“Ja sam bio iznenađen načinom kako su oni opisivali kako su došli do bronce. Tamo su poslali doktora godinu dana prije da ispita uvjete jer mjesec dana traju velike vrućine i onda su oni došli do zaključka da je najbolje da igrači dobiju po 2-3 kile više da bi kasnije došli u jednu optimalnu formu. Znamo da se velika količina tekućine gubi, gubit će se kilogrami, i ako ti na početku izgubi 4-5 kilograma ti nećeš biti spreman za 90 minuta, možda za 75 minuta… Oni su to dobro iskoristili i osvojili tu broncu na račun toga. Hoće li ponovo netko to napraviti na ovom Svjetskom prvenstvu, to ne znam.”

A jeste li vi to možda šapnuli kome to u hrvatskom stožeru?

“Da, ja sam to Pletikosi rekao i sigurno će on to reći Daliću…”

Osvrnuvši se na ostale protivnike u skupini, Panamu i Ganu, iskusni je stručnjak naglasio da je Hrvatska od njih puno bolja. Katalinić smatra da je najvažnije izvući dobar rezultat protiv Engleza radi atmosfere, a potom se kroz utakmice s ostalim protivnicima uigrati i profilirati udarnu jedanaestoricu za nokaut-fazu, u kojoj ‘više nema popravnog ispita’. Ističe kako i izbornik i igrači imaju golemo iskustvo koje će im pomoći u teškim vremenskim uvjetima u Americi.

Legendarnog trenera brine i novi format natjecanja jer smatra da je 48 reprezentacija previše i da će se izgubiti kvaliteta turnira, za razliku od vremena kada je na Mundijalu igralo tek 16 ekipa. Ipak, novitet prema kojemu u nokaut-fazu ide i osam trećeplasiranih momčadi (iz 12 skupina) vidi kao priliku za pravo na kiks. Prisjećajući se Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998., kada je bio dio stožera Miroslava Ćire Blaževića, Katalinić je zaključio da je ključno proći skupinu, a onda igrati na kvalitetu, dodavši da današnjim igračima s tri, četiri ili čak pet svjetskih prvenstava u nogama ne treba puno pričati.

“Ja se nadam da će to iskustvo pomoći, da mi možemo doći možda među osam ili da se osvoji neka medalja”, poručio je optimistično Katalinić.