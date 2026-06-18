VIDEO / Karačić za SK: Jedna greška se nije smjela dogoditi, protiv Paname će biti opasna utakmica

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Hrvatska nije uspjela doći do pobjede na otvaranju SP-a, Engleska je bila bolja 4:2.

Dva puta su Englezi imali vodstvo u prvom poluvremenu, oba puta smo se vratili, ali Kane i ekipa su stisnuli gas u drugom dijelu i zasluženo došli do tri boda u Dallasu. Treba zaboraviti što prije Engleze i okrenuti se drugoj utakmici protiv Paname u Torontu 24. lipnja.

Našoj Dori Jagodić jutros je u emisiji gostovao Branko Karačić koji je iznio svoje dojmove o utakmici u Dallasu.

“Moramo biti realni i kada rezimiramo, Engleska je zaslužila pobjedu. Gospodin Dalić je održao riječ da će krenuti s jednim sustavom 3-4-2-1 i mislim da je to u pojedinim trenucima utakmice djelovali dobro. I onda jedna nesmotrenost Modrića, to je sastavni dio igre. Taj penal Kanea, pokazalo se da pravila idu na našu štetu, ali bi se trebalo ubaciti u pravila da igrači ne bi trebali zastajati. Na neki način je to prvi propust, a onda je na neki način drugi propust Livakovića koji je izašao. Nismo se mogli oduprijeti toj njihovoj kvaliteti poslije prekida.”

Fokus se stavljao na obranu?

“Najveći naglasak stavili smo na prekide, međutim mislim da se dogodila jedna pogreška koja se, po mom mišljenju kao treneru, nije smjela dogoditi. Naime, kod prekida smo stajali u zonskom rasporedu, što je za nas predstavljalo velik problem. A kod tih prekida znamo da Declan Rice ima izvanredan centaršut te da kvalitetni ulasci napadača uvijek imaju prednost pred obrambenim igračem.”

Luka Modrić je jučer izašao možda najranije ikad u dresu Hrvatske?

“Pa dobro, Luka nam je donio toliko dobrih partija da ne treba drvljem i kamenjem na njega. Znali smo da ima ozljedu, nije bio na onom nivou, bilo je tu još igrača na koje smo navikli na bolje partije u hrvatskom dresu i smatram da Modrić ima pravo na jedan loš dan.”

Livaković igrač utakmice?

“Kako se prvo poluvrijeme odvijalo, u najboljem trenutku smo otišli na neriješen rezultat. Što se dogodilo u poluvremenu kada smo se trebali dizati, mi smo potonuli početkom drugog dijela. Taj treći gol Engleske u potpunosti usmjerio utamicu, Livaković nas je držao na životu. Mi nismo imali rješenje za engleske prekide.”

Gana je dobila Panamu koja nam je idući protivnik?

“Gledao sam prvih 30-ak minuta, jedna čudna utakmica. Nema plitkih formacija, nemate sustava kao što ga imaju velike reprezentacije. Bolji dojam je Panama ostavila, vjerujem da ćemo ozbiljno analizirati tu reprezentaciju. Bit će vrlo nezgodna i opasna utakmica protiv Paname, nemojmo ih podcjenjivati, vrlo su kvalitetniji dojam od Gane ostavili ono što sam gledao.”

U videu iznad pogledajte što je Karačić još rekao o nastupu Vatrenih na otvaranju svjetske smotre.