VIDEO / Kapetan Kramarić načeo Farane i približio se Perišiću na vječnoj listi strijelaca

Hrvatska je povela u Torshavnu 1:0 golom kapetana Andreja Kramarića u 31. minuti! Jakić je ubacio s desne strane, Budimir sjajno glavom prebacio za Kramarića koji je također glavom iz blizine proslijedio loptu u mrežu. Napadaču Hoffenheima bio je to 35. pogodak za reprezentaciju i sada ima samo jedan manje od Ivana Perišića. Na vrhu je i dalje Davor Šuker s 45 golova.

