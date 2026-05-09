VIDEO / Kaos u Sloveniji: Navijači Maribora pogodili golmana Olimpije predmetom u glavu

Podijeli :

U slovenskoj Prvoj ligi se u subotu navečer igra derbi Olimpije Ljubljane i Maribora gdje je nakon 12. minute u vodstvu Olimpija golom Antonija Marina. Utakmica je to koja možda neće značiti nijednoj ekipi jer četvrto mjesto, koje vodstvom drži Olimpija, neće nositi Konferencijsku ligu jer u finalu Kupa igraju drugoligaš Grosuplje te sedmi Aluminij te će jedan od njih izboriti kvalifikacije za Europsku ligu. No, bez obzira na "nevažnost" utakmice, navijači domaće momčadi bili su raspoloženi za nerede pa je već u prvom poluvremeu sudac utakmice prekinuo susret na Ljudskom vrtu, a to je ponovio i u 52. minuti kada je gostujući golman Matavž Vidovšek dobio predmetom u glavu i ostao ležati na travnjaku. Nakon nekog vremena delegat je odlučio da se utakmica neće nastaviti te su igrači poslani u svlačionicu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.