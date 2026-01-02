VIDEO / Kaos u Saudijskoj Arabiji: Felix dobio udarac u lice, Brozović reagirao!

Podijeli :

Nogometaši Al-Nassra doživjeli su prvi ligaški poraz ove sezone. Izgubili su od Al-Ahlija s 3:2, a tenzije su bile na visokoj razini krajem utakmice. U četvrtoj minuti sudačke nadoknade, Saleh Aboulshamat je grubim startom zaustavio Kingsleyja Comana čime je započelo veliko naguravanje igrača obje momčadi. Irfan Peljto, sudac iz Bosne i Hercegovine imao je pune ruke posla, a crveni karton pokazao je Aliju Majrashiju. Kapetan domaćih je bio isključen jer je udario Joaa Felixa po licu što je dodalo 'ulja na vatru', a Marcelo Brozović bio je jedan od igrača koji došao reagirati. Bivši hrvatski reprezentativac bio je uključen u taj sukob, ali ipak nije došlo do veće eskalacije.

Također, Brozović je namjestio gol za 2:2, a taj pogodak možete pogledati OVDJE.

