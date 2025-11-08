VIDEO / Kane spasio Bayern od poraza na gostovanju kod Juranovićevog Uniona

Podijeli :

U 10. kolu Bundeslige Union Berlin je ugostio Bayern Munchen te su njihovi navijači vjerojatno očekivali poraz od Bavaraca. Međutim, njihovi igrači imali su drugačiji plan protiv vodećeg kluba Bundeslige. Prvo su u 27. minuti poveli golom Danilha Doekhija nakon greške Manuela Neuera da bi Bayern izjednačio u 38. minuti nevjerojatnim pogotkom Luisa Diaza na asistenciju Josipa Stanišića. Ipak, Union nije pokleknuo nakon toga te je u 83. minuti još jednom poveo protiv Bavaraca. Strijelac je ponovno bio Doekhi koji je tako donio vodstvo svojoj momčadi. Bayern je ipak uspio izbjeći poraz do kraja. Junak vodeće momčadi lige bio je Harry Kane koji je u 93. minuti zabio za 2:2.

Treba spomenuti kako je za Union Berlin nastupio Josip Juranović kojemu je to bio prvi nastup još od 23. kolovoza kada je igrao samo sedam minuta. Kod Bayerna je do 88. minute na terenu bio hrvatski reprezentativac Stanišić. Bayernu je prva utakmica u kojoj nisu upisali pobjedu u ovoj sezoni. Do ove utakmice Bavarci su imali čak 16 pobjeda u nizu, ali niz je morao doći svome kraju.

