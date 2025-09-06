VIDEO / Kane nije mogao vjerovati što je promašio njegov suigrač protiv Andore

Podijeli :

Debitant u engleskoj reprezentaciji i veznjak Nottingham Foresta, Elliot Anderson upisao je nevjerojatan promašaj na početku drugog dijela protiv Andore u Birminghamu. Harry Kane sve je pripremio za mladog Andersona da potencijalno dođe do prvijenca, a potom se zvijezda Bayerna uhvatila za glavu kada je vidjela da to nije završilo u mreži...