VIDEO / Kane nije mogao vjerovati što je promašio njegov suigrač protiv Andore

Kane nije mogao vjerovati što je promašio njegov suigrač protiv Andore

Debitant u engleskoj reprezentaciji i veznjak Nottingham Foresta, Elliot Anderson upisao je nevjerojatan promašaj na početku drugog dijela protiv Andore u Birminghamu. Harry Kane sve je pripremio za mladog Andersona da potencijalno dođe do prvijenca, a potom se zvijezda Bayerna uhvatila za glavu kada je vidjela da to nije završilo u mreži...

