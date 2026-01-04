VIDEO / Kamerun svladao JAR i zakazao četvrtfinalni okršaj s domaćinom AFCON-a

Podijeli :

U četvrtoj utakmici četvrtfinala Afričkog kupa nacija koji se održava u Maroku, snage su odmjerili Kamerun i Južna Afrika. U tom dvoboju bolja je bila reprezentacija Kameruna koja je slavila s 2:1.

Prvi dio bio je izjednačen, a u takvom omjeru snaga nekad zna odlučiti i sreća. Upravo u 34. minuti je sreća pomazila Kamerun kada je nakon jednog udarca iz kuta nakon nekoliko odbijanaca lopta došla do Juniora Tchamadeua koji je pogodio za vodstvo. Bio je to mladom braniču prvijenac u dresu Kameruna.

Na predah je Kamerun otišao s 1:0, a odmah na početku drugog dijela su Kamerunci poveli s 2:0. Nakon ubačaja s lijeve strane lopta je došla do Christiana Kofanea, a 19-godišnji napadač Bayera iz Leverkusena pogodio je glavom za 2:0.

Južnoafrička Republika je nakon toga lovila izjednačenje, a tračak nade stigao je u 88. minuti. Tada je za 2:1 nakon ubačaja s lijeve strane zabio Evidence Makgopa, napadač Orlando Piratesa.

Sudac utakmice Peter Waweru produžio je susret pet minuta, a odmah u prvoj minuti je JAR umalo došao do izjednačenja. Kamerunski vratar Devis Epassy poletio je u praznu, ali imao je sreće što napadač JAR-a nije uspio najbolje zahvatiti loptu i pogoditi za 2:2.

Nakon toga više nije bilo prilika za gol i Kamerun je s 2:1 zakazao okršaj s domaćinom Marokom u četvrtfinalu.

U ponedjeljak se nastavlja natjecanje. U 17 sati snage će odmjeriti Egipat i Benin dok će u onom kasnijem terminu, od 20 sati igrati Nigerija i Mozambik.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.