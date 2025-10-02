VIDEO / Kale za SK: Maccabi je zatvoren u kampu, igrači su bez mobitela, smije se pričati samo o nogometu

Podijeli :

Tvrtko Kale, nekadašnji golman, a danas trener vratara javio nam se iz Izraela. Naravno, tema je Dinamo i dvoboj u 2. kolu Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva koji se igra u Bačkoj Topoli.

Kale je započeo karijeru u NK Lokomotiva, zatim je branio za za Hrvatski Dragovoljac, Čakovec, Inker Zaprešić, Rijeka i druge klubove u Hrvatskoj prije nego što je stigao u splitski Hajduk s kojim je osvojio domaći Superkup. Preko bake s majčine strane ima židovsko podrijetlo i dobar dio karijere proveo je u Izraelu gdje se i danas nalazi.

Kale je odmah otkrio tko je Dinamov suparnik.

“Maccabi i je jedan jako dobro organiziran klub. U ovom trenutku su potpuno zatvoreni, gotovo bez medijskih aktivnosti, igrači ne smiju imati mobitele u kampu, totalni je fokus na nogometu, da bi se izbjegli bilo kakvi vanjski utjecaji. U klub se vratio kao sportski direktor Ben Mansford, Englez, kojeg poznajem jer smo zajedno radili. Vlasnik kluba Mitchell Goldhar, kanadski židov je doveo Mansforda koji je imao isti zadatak kao Zvonimir Boban u Dinamo da oformi momčad. Doveli su neke nove igrača, trener je Srbin Žarko Lazetić kojeg ja ne poznajem, Trener koji voli brze i mlade igrače, ima svoj sustav.”

Nastavio je o sličnosti između Dinama i Maccabija.

“To što je Boban napravio ovog ljeta, to su Maccabiju napravili prije nekog vremena. Izrael je malo područje, iako ima duplo više stanovnika od Hrvatske nemaju tako talentirane igrače. Sve što se pojavi odmah regrutira Maccabi. Jordi Cruijff je ovdje radio šest godina, rekao je isto što vam ja govorim. To je klub koji igra u europskim kupovima, ali se s onim jačim klubovima ipak ne može nositi. I oni dovedu nekoliko stranaca koji radi razliku.”

Tvrtko je otkrio gdje su Izraelci najtanji.

“To je na poziciji vratara. Uvijek gledaš tko je trener vratara. No, mislim da je tu napravljen slabiji posao, te da bi Maccabi na toj poziciji mogao imati problema.”

Za kraj, objašnjava i kako je vidio Dinamo dosad.

“Gledao sam dvoboj protiv Fenerbahčea, mislim da je trener Domenico Tedesco izmišljao toplu vodu, stavio igrače na pogrešna mjesta. Ne umanjuje to Dinamovu pobjedu, Modri su odigrali zrelo, pametno i iskoristili sve što su im Turci ponudili.

Maccabi i ima dobre bokove, imaju brza krila i na tom djelu terena su opasni. Imaju sjajnog lijevog beka, koji je želio otići u Španjolsku, ali ga nisu pustili. Napadači nisu toliko dobri u ovom trenutku koliko su dobri Dinamovi napadači. Dinamo je po meni bolji od Makabija, ali mora odigrati jako dobru utakmicu. Dinamo je puno jači na lopti, igra kombinatorno, po meni je u prednosti, ali ponavljam Izraelci mogu biti jako opasni.”