VIDEO / Kako je Courtois spasio Real i to – glavom!

Nogometaši madridskog Reala pobijedili Alaves 2:1 na gostovanju u Vitoriji i time smanjili bodovni zaostatak za vodećom Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa je povela u 24. minuti golom Kyliana Mbappea. Alaves je izjednačio u 70. minuti pogotkom Carlosa Vicentea, a pobjedu Kraljevskom klubu donio je Rodrygo golom u 76. minuti.

POVEZANO VIDEO / Alonso je preživio: Zaboravljeni as zabio nakon skoro godinu dana u prvenstvu za pobjedu Reala

Golman Real Madrida Thibaut Courtois spasio je svoju momčad krajem prvog poluvremena. Alaves je tada došao do velike prilike, odbijena lopta pala je pred Pabla Ibaneza, koji je iz neposredne blizine pucao prema golu, ali Courtois je obranio udarac – i to glavom.

Bila je to 12. Realova pobjeda kojom je madridska momčad došla do 39 bodova. Barcelona je na vrhu ljestvice s 43 boda. Alaves je s 18 bodova na 12. poziciji.